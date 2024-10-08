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Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, 133 oyla yeniden başkan seçildi. Genel kurula 165 delege katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu seçimlerinde Hidayet Türkoğlu, yeniden başkan seçildi. Yönetim ve mali raporların ibra edildiği genel kurula 177 delegeden 165'i katıldı. Yapılan oylama sonucunda ise Hidayet Türkoğlu 133 oy aldı. Diğer bir başkan adayı olan Ahmet Efe Aydan ise 29 oyda kaldı. 3 oy da geçersiz olarak kabul edildi.

Oylamanın ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkoğlu, "Öncelikle herkese saygılarımı sunmak istiyorum. Buraya bazı duygularla çıktım ama nasıl konuşacağım gerçekten bilmiyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık bir camia olsak. İletişim kurmadan camiamız bu yönde rahatsız etmememiz gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü biz her zaman şeffaf, dürüst ve samimi olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hatalarımız oldu mu, mutlaka olmuştur. Bundan sonra da 'olmayacak' diyemem ama her zaman herkese bir telefon yakınlığında oldum. O yüzden beni ve ekibimi tekrar buraya bu sahneye çıkaran camia şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum daha fazla konuşup burada gözyaşı dökmek istemiyorum" dedi.

4 yılda bir yapılan federasyon seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

"Hakkı Harun Erdenay, Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Rıza Selim Demir, Serdar Karagöz, Tolga Egemen, Yılmaz Argüden." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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