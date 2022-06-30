- Hidayet Türkoğlu: "Herkes milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincinde"

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda yer alan herkesin milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincini taşıdığını söyledi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımların her anlamda çok özel olduğunu belirten Türkoğlu, "Heyecanlı bir yaz bizi bekliyor. 3 Temmuz'da oynayacağımız Büyük Britanya maçı olsun, sonra ağustostaki maçlar olsun, önemli. Ülke olarak en heyecan duyacağımız eylül ayında başlayacak olan Avrupa şampiyonası için hazırlıklara ekip olarak başladık, Ergin hoca yönetiminde. Gerek NBA'den buraya dahil olan, gerekse Avrupa'da temsil eden, ülkemizde temsil edenler olsun, bütün arkadaşların milli takıma sahip çıkmaları bizi gururlu hissettirdi. Biz yönetim olarak her zaman ekibimizin arkasında duran ve onları her fırsatta destekleyen, en iyi imkanları sunan yönetim olduk. Burada elde edilecek başarı ülkenin hem geçtiği süreçlerden moral motivasyon anlamında, hem de elde edilecek başarının Türk basketbolunun Avrupa'da yükselişi anlamına da değer katacaktır. Ekibimize şimdiden başarılar dilemek istiyoruz. İnşallah ülkeyi gururlandırılacak başarılar elde edilir" dedi.

"Milli takımın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz"

Herkes için yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Türkoğlu, "Daha önce A Milli Takım'da görev yapmış Ufuk Sarıca ve Orhun Ene'ye buradan tekrar teşekkür etmek isteriz. Onlar da milli takım anlamında daha iyi yerlere gelmesi için çalışan hocalarımız. Yeni bir süreci Ergin Ataman ile başlatıyoruz. Ergin hocamız son 2 yılda basketbolda kulüpler anlamında Türkiye'ye çok büyük başarılar katan ve kendisi geliştiren insan. Onun liderliğinde kurulan bir ekip. Oyuncu kalitemiz gerek ülkemizi Amerika'da temsil eden 4 arkadaşımız, gerek Euroleague'de oynayan arkadaşlarımız ve Süper Lig'de fırsat buldukça iyi performans gösteren arkadaşlarımız var. Güzel bir kadro kuruldu. Bu bizim şu anki hazırlığımız açısından çok önem sarf ediyor. Gelecek açısından genç arkadaşları görünce milli takımın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Biz onlara en iyi imkanları sunup, en iyi yerde antrenman yapmalarını ve sadece basketbola konsantre olup sahaya çıktıklarında o formanın anlamını, değerini ülke olarak neler katacağını bilmeleri önemli. Gerisi zaten hepsi yaptığı işi en iyi şekilde yapan profesyonel arkadaşlar. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde yakından takip ederiz" diye konuştu.

"Herkes milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincinde"

Her fırsatta antrenmanları takip ettiğini de aktaran Hidayet Türkoğlu, "Arkadaşlar artık hangi formayı giydiklerinin bilincinde. O yüzden hepsi de inanın buraya isteyerek geliyorlar. Bunu gerek antrenmanlarda gösterdikleri olumlu atmosfer olsun, beraber geçirdikleri zamanda da görüyoruz. Sezon içerisinde çok birlikte antrenman yapma fırsatı olmuyor ama bu yaz sürecini iyi değerlendireceklerdir. Herkes milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincinde. Bu düşünceyle herkes sahaya çıkıyor. Gerekse pazar günkü maç olsun, sonraki maçlarda da aynı düşüncede olacaklar. Birbirini seven sayan ekibimiz var. Umuyorum ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edecekler" şeklinde konuştu.