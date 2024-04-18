Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı bildirildi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek Derbi 19.00'da başlayacak.

"BİRBİRİNİ İLGİLENDİREN MAÇLARIN GÜN VE SAATİ AYNI

Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.

TFF'nin açıkladığı 34'üncü ve 35'nci hafta maç programı ise şöyle:

34'ÜNCÜ HAFTA

35'NCİ HAFTA