Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 34. ve 35. hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre, 34. haftanın öne çıkan maçı olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı bildirildi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek Derbi 19.00'da başlayacak.
"BİRBİRİNİ İLGİLENDİREN MAÇLARIN GÜN VE SAATİ AYNI
Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.