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Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 34. ve 35. hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre, 34. haftanın öne çıkan maçı olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı bildirildi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek Derbi 19.00'da başlayacak.

"BİRBİRİNİ İLGİLENDİREN MAÇLARIN GÜN VE SAATİ AYNI

Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.

TFF'nin açıkladığı 34'üncü ve 35'nci hafta maç programı ise şöyle:

34'ÜNCÜ HAFTA

Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

35'NCİ HAFTA

Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

Haberler.com / Eymen Dursun - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Futbol Spor Haberler

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