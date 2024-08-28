Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Mehmet Türkmen, A.Demirspor-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, Eyüpspor-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş-Sivasspor maçını ise Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri;
- Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
- A.Demirspor- Galatasaray : Kadir Sağlam
- Eyüpspor- Trabzonspor : Atilla Karaoğlan
- Beşiktaş- Sivasspor : Direnç Tonusluoğlu