''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere Riva'ya geldi. Başkan Ali Koç'un görüşmeye geldiği sırada gülümsediği bir an kameralara yansıdı. Bu görüntülere taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ TFF'YE GİTTİ

Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi. Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yapması bekleniyor.

GÜLDÜĞÜ AN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başkan Ali Koç'un TFF'ye yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette görüşmeye geldiği sırada gülümsediği bir an kameralara yansıdı. Ali Koç'un ayrıca etraftaki kalabalık ile samimi bir şekilde tek tek tokalaştığı görüldü.

TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Bu görüntülerin ardından Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Çok sayıda taraftar, Ali Koç'un nazik tavırlarını eleştirerek daha sert olması gerektiğini dile getirdi.

İşte Ali Koç için yapılan bazı yorumlar;

  • Ali Koç TFF binasında gülüyor. Söyleyeceklerim bu kadar.
  • Hesap sormaya gittiler ama eğleniyorlar.
  • Bu kadar yumuşak davranışlarla hakkımızı arayamaz.
  • Neye gülüyorsun başkan? Hesap sormaya gitmediniz mi?
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

bir kampyon adamla tekme tokat binayami girecekti .ne bicim habercisiniz siz .iyice sasirdiniz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Avcı:

İnsan bazen sinirden gülebilir... herşeye bir kulpunuz var...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlahi adalet:

Adam tff baskanına silah mı dayıcak?? Habercilik ne toplumu kin düşmanlığa sürüklemek mi?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
