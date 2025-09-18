''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ TFF'YE GİTTİ

Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi. Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yapması bekleniyor.

GÜLDÜĞÜ AN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başkan Ali Koç'un TFF'ye yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette görüşmeye geldiği sırada gülümsediği bir an kameralara yansıdı. Ali Koç'un ayrıca etraftaki kalabalık ile samimi bir şekilde tek tek tokalaştığı görüldü.

TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Bu görüntülerin ardından Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Çok sayıda taraftar, Ali Koç'un nazik tavırlarını eleştirerek daha sert olması gerektiğini dile getirdi.

İşte Ali Koç için yapılan bazı yorumlar;