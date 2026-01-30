Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor yardımcı antrenörü Ender Örenç, aldıkları 1 puanla beraber ligdeki konumlarını biraz daha rahatlatmak istediklerini kaydederken, Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ise, çok rahat 3 puan alınabilecek bir maç olduğunu ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı takımın golünü Van de Streek kaydederken, deplasman ekibi Trabzonspor'un golü penaltıdan Onuachu'dan geldi. Antalyaspor, puanını 20'ye, Trabzonspor ise 42'ye yükseltti.

ÖRENÇ: ALDIĞIMIZ 1 PUANLA BERABER LİGDEKİ KONUMUMUZU BİRAZ DAHA RAHATLATMAK İSTİYORUZ

Maç içerisinde hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen teknik direktör Sami Uğurlu yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Ender Örenç katıldı. Örenç, "Bizim için mücadele gücü yüksek olacağını tahmin ettiğimiz bir müsabakaydı. Büyük Antalyaspor taraftarına bu atmosferi yaşatan, coşkuyla beraber saha içinde tutan taraftara teşekkür ediyoruz. Son dakikaya kadar saha içerisinde çok iyi mücadele verdik. Maçın sonucunda galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik. Sahaya çıkarken tek hedef galip gelmek üzereydi. İlk yarıda bir kaç pozisyon verdik ama hedeflediğimiz savunmayı yaptık. Çalıştığımız yerden de bireysel bir hata sonucu kazanılan bir topla gol bulduk. İkinci yarı başlarken saha içinde bizim hissettiğimiz bir pozisyon var. Hocanın atılmasına sebep olan bir pozisyon var. Hocamızın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakeme verdiği aşırı olmayan bir tepkiydi. Bence takımımızın mücadelesi, taraftarın verdiği destek, Antalya şehrinde bir birlik beraberlik ortamı oluşturduğunu gösteriyor. Kendi sahamızda 1 puanla ayrılıyoruz. Aldığımız 1 puanla beraber ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz" dedi.

TEKKE: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Çok değerli 2 puan kaybettiklerini ifade eden Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, "Maçın ilk yarısındaki oyuna göre bu kayıp normaldi. Fakat ikinci yarısındaki oyun, istek, arzu düşündüğümüz şeylerin oluşması kaçırdığımız penaltı. Futbol şansı böyle oldu. Galip gelme şansı, oyun bize verdi. Fakat bugün olmadı. Bazen böyle oluyor. Çok böyle oyun içerisindeki detaylara değinmeme gerek yok. Bugün ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle çoğu takım bizi bekliyor. Buralarda daha yeteneklerimizi ortaya çıkarmak ve daha kaliteli işlerin çıkması gerekiyor. Bugün çok istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarı için istek arzularımız düşündüğümüz şeylerin gelişmesi, oluşması değerlendiremedik. Antalyaspor'u da tebrik ederim. Bugün ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

'HAKEMİ BEĞENMEDİM'

Hakemin performansını beğenmediğini söyleyen Fatih Tekke, "Saha içerisindeki penaltıları izlemedim. Bir şey söyleyemem ama genel hatlarıyla ambianstan hoşnut değildim. Nedeni de şu, bekleyen takımların zamanı geçirme, aut atışları, özellikle ilk yarı, ikinci yarı oyun çok durdu. Oyunu durdurmak isteyen takım durduruyor. Saat işareti yapılıyor ama çok gerçeğe yakın olmuyor. Sadece bu maç için demiyorum ama bu maçta böyle bir rahatsızlık vardı" diye konuştu.

'MAÇIN EN OLUMSUZ ANI YEDİĞİMİZ GOL VE KAÇIRDIĞIMIZ PENALTI'

Maçın en olumsuz anın yedikleri gol ve kaçırdıkları penaltı olduğunu dile getiren Tekke, "Oyunu 90 dakika böyle tarif edemeyiz. Özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Bu istatistiklerin daha fazla olması lazım. Deplasmanda geriden gelmişsiniz, penaltı gol olmuş olsa biraz daha iyi olacaktı. Üretkenlikte özellikle ön bölgede üretme, daha az üretme, daha iyi üretirsek daha iyi olacak hissiyatı takımımda var. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bizim sorunumuz. Basit bir talihsizlik. Başımız dik devam etmek zorundayız" dedi.

'MUÇİ'NİN TRANSFERİ ŞUAN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi hakkında soruya Fatih Tekke, "Şuan Muçi'nin transferi gündemimizde yok. Bugün Muçi'yi doğal yerinde oynatmadık. Daha çok santrafor arkasında kendini daha rahat hissediyor. Bugün sadece o değil takım içerisinde savunmadan birkaç oyuncuyu iyi diyebiliriz. Ön bölümde üretmekte daha cesur olmalıyız" diye cevap verdi.

'NAYİR ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Takıma yeni katılan ve bugün sonradan oyuna giren Umut Nayir ile ilgili gelen soruya Tekke, şu şekilde cevap verdi:

"Umut Nayir yeni geldi. Elinden geleni yaptı. Sadece Umut Nayir değil bütün oyuncularımızın performansının daha fazla olması lazım."

'BUGÜN ÇOK RAHAT 3 PUAN KAZANABİLİRDİK'

Transfer döneminde olunduğu ve oyunculara gelen tekliflerden dolayı kafalarının karışma durumu olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Tekke, "Etkilenecek durumumuz yok. Bu oyuncular değerli oyuncular. İstenilen oyuncular. Baya bir süredir oyuncularımız izleniyor, isteniyor. Dünyada her maç, her oyuncu her an istatistikleri tutulan, asla hiçbir yerde karanlık bilgi bırakmayan bir sistem içerisindeyiz. Oyuncularımızın transferi gündeme gelmesi, bazen absürt yapılan haberler, kafasını karıştırabilir mi, ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede, problem sadece biraz daha özgüven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor. Biraz daha fazla tekrar etme. Bizim normalde takımımız belli bir potansiyeli var. Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Özellikle top bizdeyken oynamaya çalışan bizim gibi takımlarda ön hat daha üretici olmak zorunda. Şu maçta çok rahat 3 puan kazanabilirdik. Penaltıyı atmış olsaydık. Maçlar kolay olmuyor. Bu işin psikolojik tarafı var. Psikolojik açısından sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temelde sorunlar çok net gözüküyor. Bugün de aynı şeyler. İkinci Yarı elimizden geleni yaptık. Biraz daha üretken, opsiyonları daha doğru değerlendirme" dedi.

'BİR ÇOCUK ATTI'

Maça geldikleri esnada takım otobüsüne atılan taşla ilgili gelen soruya Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, "Bir çocuk attı. Çok önemli bir şey değil. Bu tip şeylerle camiaları birbirine karşı getirmeye gerek yok. çocuk üst geçidin üzerindeydi" dedi.