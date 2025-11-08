Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş 'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çok sayıda bireysel hata yaptıklarını, sert olmadıklarını söylerken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Kaytaz ise, alınan galibiyete sevindiklerini ve Beşiktaş'ta hedefin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Deplasman ekibi Beşiktaş'ın gollerini Abraham, Djalo ve Jota kaydederken, ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise Boli'den geldi. Antalyaspor, aldığı yenilgi ile 13 puanda kalırken, rakibi Beşiktaş ise puanını 20'ye yükseltti. Antalyaspor, son 6 lig maçında 5'inci yenilgisini aldı. Kırmızı-beyazlı Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta bir tek sezonun ilk maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı yenerken, sonrasında oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

BULUT: ISIRMIYORUZ, SERT DEĞİLİZ

Maçı ilk ve ikinci yarı olarak değerlendirmek istediğini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarıda oynadığımız futbol çok fazla bireysel hata vardı ve maalesef maçı bize kaybettirdi. İkinci yarı mücadele ettik. Birinci golü attık ve maçı çevirmeye çalıştık. Nitekim 86'ncı dakikada yediğimiz üçüncü gol geri dönmemizi zorlaştırdı. İkinci yarı gösterilen mücadeleden performanstan memnunum. Maalesef ilk yarının sonucunda oynanan futbol maçı bize kaybettirdi. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Futbol bunu affetmez. Bunu minimuma düşürmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bireysel hatayı nasıl toparlayacağız, pas hatalarımızı opsiyonlarımız çok sıkıntılı. Defanstan oyun kurarken ilk golü yedik. Beşiktaş için şans golü oldu. İkinci golü yediğimizde kaybetmememiz gereken topu kaybettik. Futbolcu paylaşımı, duran toplarda öyle adam markajı olmaz. Isırmıyoruz, sert değiliz. İşimiz zaten orada zorlaştı. İkinci yarı dönmeye çalıştık. Golü attık. Tempomuz iyiydi. Baskı yaptık, pozisyon bulmaya çalıştık ama maalesef yetmedi" dedi.

'HAKEM HAKLARINI BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI'

Doğukan Sinik'in penaltı beklediği pozisyonu görmediğini ancak hakem ile ilgili konuşan Bulut, "Maçın hakemi ufak tefek pozisyonlarda haklarını hep Beşiktaş'tan yana kullandı. 4'üncü hakem merkez hakemin görmediğini görmesi gerekiyor" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK TAKIMIMIZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL, LİGİN SEVİYESİNDE DEĞİL'

Son zamanlarda forma şansı bulamayan Storm ile ilgili gelen soruya Erol Bulut, "Durum sadece Storm ile ilgili değil. Bir kaç futbolcunun performansı istediğimiz seviyede değil ama fiziksel olarak eksiği olduğundan dolayı genel takımın eksikliği var. Fiziksel olarak takımımız istediğimiz seviyede değil, ligin seviyesinde değil. Benim takımlarım genellikle fiziksel olarak üst seviyede olan, çok koşan, mücadele eden takımlar. Takımı oraya getirmeye çalışıyorum. Yükleme şansımız yok. Sezon içindeyiz. Milli maç arasında bunu biraz yapmaya çalışacağız" diye cevap verdi.

'BİRŞEY SIZDIYSA BEN SUSMAM'

Taktiklerin bu maçta da sızdığıyla ilgili gelen soruya Erol Bulut, "Bir şey sızdıysa ben susmam. Hiçbir zaman da susmadım. Açık ve düz insanım. Kişinin ismini de açıkladım. Bugünkü maçta öyle bir şey gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Başka kulüplerle bizim sorunumuz yok. Sorunumuz içimizdeki birileri. Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp kimseyle sorunumuz yok. Oradaki bir arkadaşımız, bizim analizciye bu şekilde konuştuğunda ben üzerine giderim. ya isim verecek ya da ben bulmaya çalışırım" diye cevapladı.

'ELİMİZDEKİ MALZEME BU, BİRAZ SABIR'

Futbolcuların konfor alanından çıkmaları gerektiğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "4 günlük izinleri var. Yönetimle birlikte bazı konularda karar verebiliriz. Herkes buna hazırlıklı olacak. Futbolculardan performans bekliyoruz. Antalya'nın, güneşi, plajı, kafeleri güzel. Taraftar ve biz sahada performans bekliyoruz. Taraftar, stadı dolduruyor. Galibiyeti bizden bekliyorlar. Elimizdeki malzeme bu, biraz sabır. Taraftarı anlıyorum. Ben de sabretmek zorundayım" dedi.

Takımda kadro dışı olacak mı? Sorusuna Erol Bulut, her şey olabilir diye cevap vererek konuşmasını tamamladı.

KAYTAZ: FARKLI BİR SİSTEM ÜZERİNE ÇALIŞTIK

Türk milletinin 2 gün sonra tarihteki en önemli günlerinden birini yaşayacağını kaydeden Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına veda ettiği günü yaşayacağız. Saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Antalyaspor'un teknik direktör değişiminden sonra sahada değişik opsiyonlara geçtiğini dile getiren Murat Kaytaz, "Antalyaspor hoca değişikliğinden sonra sahadaki opsiyonel değişiklerinin analizle farkına vardık. Farklı bir sistem üzerine çalıştık. Ön alan presinin üzerine nasıl oyun kurma prensiplerini üretiriz diye düşündük. 3-2 baskısının arkasına sızmaya çalıştık. Üçüncü golde özellikle bunda başarılı olduk. Cerny'in yaratıcılığından yararlanmak için çok çalıştık. Duran toplar üzerine de çok çalışıyoruz. Taktik antrenmanlar üzerine çalışıyoruz. Attığımız gol bunun eseri. Top kaybedildiği yerde baskıları iyi yapıyoruz" dedi.

'TAKIMIMIZDA SKORU KORUMA İÇGÜDÜSÜNÜ GÖRMEDİK'

Kendileri için en güzel kazanımın takımda skoru koruma içgüdüsünü görmediklerini kaydeden Kaytaz, "Bizim için en güzel kazanım şu oldu. Takımımızda skoru koruma içgüdüsünü görmedik. 2-1 oldu kendi hatamızdan rakibe fırsat verdik. Asisti Rıdvan yaptı. Futbol hatalar oyunu olabilir. 2-1 oldu durum burada tabi Beşiktaş'ın genlerinde vardır. Taraftara rahat maç izlettirmez. Tansiyonu bir yukarı çıkartılar. 2-1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık sakin kaldık. Aynı oyun prensibiyle maçımıza devam ettik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sahadaki liderlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'MENTAL AÇIDAN DÜŞÜŞÜ GOL ATTIĞIMIZDA BİLE YAŞIYORDUK'

Oyuncuları kutladığını dile getiren Murat Kaytaz, kazandıkları için mutlu olduklarını ve beyaz sayfa açtıklarını kaydetti. Kaytaz, "Daha dirençli bir takım olmaya başladık. Güçlü, kuvvetli. Sezon başı hazırlık kampları 6-8 hafta arasındadır. Takım hazır hale getirilir. Biz bunu yaşamadık. Geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz bu değerleri milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanaklılığı yavaş yavaş artıyor. Mental açıdan düşüşü gol attığımızda bile yaşıyorduk. Bugünden itibaren artık oyuncular daha özgüvenli topa hükmederek buna izin vermeyecekler. Bugünden itibaren o iş bitti" dedi.

'FENERBAHÇE MAÇINDA FAZLA TEMAS BAŞIMIZA İŞ AÇTIK'

Güçlü oyunun ne zaman geleceğiyle ilgili soruya yardımcı antrenör Murat Kaytaz, "Kasımpaşa maçının genelinde bu güçlü oyun bol pozisyona girdiğimiz zaman kaleye sokamadığımız zamanlar oldu. Kasımpaşa maçında temasta geç kalıyorduk. Fenerbahçe maçında fazla temas başımıza iş açtık. Fenerbahçe maçının 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaydığımız zaman bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

'BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BİTMEZ'

Beşiktaş'ta hedef bitmez diyen Murat Kaytaz, "Beşiktaş'ta şampiyonluk gitti, havlu atıldı, ışıklar söndü bu mu yani? Bizim için bu değil. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Hafta içi takımlarımız Avrupa kupalarında maç oynuyor. Televizyonda izlerken biz üzülüyoruz. Beşiktaş Avrupa'da olması lazım. Biz ikinci, üçüncü olacağız ya da Türkiye kupasını alacağız. Hedefimiz bitmeyecek. Bunu başarmak için buradayız. Taraftarımız deplasmanda da bizi desteklemeye devam ediyorlar. Biz kendi güçlü oyunumuzu oynadığımız sürece rakiplerin opsiyonları üzerine taktik varyasyonlar geliştirdiğimiz sürece sıkıntıya düşeceğimizi düşünmüyorum. İnanın çok çalışıyoruz. Bunu başaracak kalitedeyiz" dedi.