Korkudan hesabını kapattı! Beşiktaş'ın yeni yıldızını şoke eden olay

Korkudan hesabını kapattı! Beşiktaş'ın yeni yıldızını şoke eden olay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Shakhtar Donetsk maçındaki performansı sonrası sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Özellikle Instagram üzerinden gelen olumsuz yorumlara dayanamayan Çek futbolcu, hesabını kapattı. Ancak siyah-beyazlı taraftarların oyuncunun eşine destek mesajları göndermesi ve olumlu geri dönüşler yapması üzerine Jurasek, Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçtan sonra adeta sosyal medya linci yedi.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Beşiktaş'ın transfer döneminin başında Benfica'dan takıma dahil ettiği sol bek David Jurasek, eleştirilere daha fazla dayanamadı. Çek futbolcu, sosyal medya üzerinden gelen olumsuz yorumların ardından flaş bir kararın altına imza attı.

BASKIYA DAYANAMADI, HESABINI KAPATTI

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Shakhtar Donetsk maçında beklentilerin altında kalan Jurasek'e siyah beyazlı taraftarlar sosyalmedyadan eleştiri yağdırmıştı. Türkiye kariyerindeki ilk maçında yoğun tepki alan ve baskıya daha fazla dayanamayan yeni transfer yaşananların ardından Instagram hesabını kapattı.

Hesabını kapattı! Beşiktaş'ın yeni yıldızını şoke eden olay

24 yaşındaki sol bekin kararı dikkat çekerken, sosyal medyada örgütlenen Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncunun eşine olumlu yorumlar yaparak Jurasek'e destek oldu. Çek oyuncu, bu hamlenin ardından hesabını yeniden açtı.

Hesabını kapattı! Beşiktaş'ın yeni yıldızını şoke eden olay

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

İkisinin de 3 çocuğu vardı! Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Barbar bir milletiz o kadar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.