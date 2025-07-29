Korkudan hesabını kapattı! Beşiktaş'ın yeni yıldızını şoke eden olay

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçtan sonra adeta sosyal medya linci yedi.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Beşiktaş'ın transfer döneminin başında Benfica'dan takıma dahil ettiği sol bek David Jurasek, eleştirilere daha fazla dayanamadı. Çek futbolcu, sosyal medya üzerinden gelen olumsuz yorumların ardından flaş bir kararın altına imza attı.

BASKIYA DAYANAMADI, HESABINI KAPATTI

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Shakhtar Donetsk maçında beklentilerin altında kalan Jurasek'e siyah beyazlı taraftarlar sosyalmedyadan eleştiri yağdırmıştı. Türkiye kariyerindeki ilk maçında yoğun tepki alan ve baskıya daha fazla dayanamayan yeni transfer yaşananların ardından Instagram hesabını kapattı.

24 yaşındaki sol bekin kararı dikkat çekerken, sosyal medyada örgütlenen Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncunun eşine olumlu yorumlar yaparak Jurasek'e destek oldu. Çek oyuncu, bu hamlenin ardından hesabını yeniden açtı.