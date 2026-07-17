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Hernan Crespo, Meksika Ligi ekiplerinden Atlas'ın yeni teknik direktörü oldu

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Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo, Meksika Birinci Futbol Ligi ekibi Atlas'ın başına geçti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında ilk maçına çıkacak.

Hernan Crespo, Meksika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Rojinegro ailesi olarak, kazanmaya alışkın, karakterli takımlar geliştiren ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktörü karşılıyoruz. Bu nitelikler, La Academia'nın bu yeni aşamasını yönlendiren değerler ve vizyonla örtüşüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo'yu çalıştıran 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, 1 Ağustos'ta Monterrey karşılaşmasıyla yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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