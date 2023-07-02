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Herkesin aklında tek bir soru var! Icardi'nin yeni tarzını görenler heyecandan yerinde duramıyor

Spor Haberleri

Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi saçlarını yeniden sarıya boyattı. Arjantinli yıldızın tarzını gören sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun tekrar Galatasaray forması giyeceği yönünde yorumlar yaptı.

Dünya devi PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve performansıyla sarı-kırmızılı camianın sevgilisi olan Mauro Icardi, saçlarını tekrardan sarıya boyattı.

SAÇLARINI SARIYA BOYADI

Saçlarını yeniden sarıya boyatan 30 yaşındki yıldız futbolcu, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Herkesin aklında tek bir soru var! Icardi'nin yeni tarzını görenler heyecandan yerinde duramıyor

SEZONA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi, sarı-kırmızılı formasıyla bu sezon toplamda 26 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 23 gol araken 8 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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