Herkesi ters köşe yapacak! Mesut Özil yatırım yaptığı kulübün futbolcusu oluyor

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri bir tülü veremeyen Mesut Özil, son dönemde Ali Koç ve İsmail Kartal ile ters düşerek kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcunun muhtemel yeni adresi şaşırttı.

LİGİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Sporx'in Foc Deportes'ten aktardığı habere göre, Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir. Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderini değiştirebileceği belirtildi.

NECAXA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu iddia eden Cantu, olası bir transferin saha dışında da çok getireceğini düşünüyor. Cantu'ya göre; Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika Ligi'ne olan ilgili hem de kulübün değerini arttırabilir.

HULL CITY VE INTER MIAMI'NİN DE RADARINDA

Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca Mesut Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatıldı.

Haberler.com - Spor