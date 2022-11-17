Herkesi heyecan sardı! Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Cristiano Ronaldo ateşini yaktı Spor Haberleri Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için yönetime mesaj verdi. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, "Ben olsam Ronaldo'yu alırım" dedi. Sezon başında ismi Galatasaray'la geçen ancak yönetimin gündeme getirmediği Cristiano Ronaldo, yeniden Sarı-Kırmızılı takımla anılıyor. Akşam'a konuşan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Ronaldo için yönetime mesaj yolladı. "GÜZEL OLUR" Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi. YILDIZLARLA ÇALIŞTI Adnan Polat döneminde Galatasaray'a Milan Baros, Harry Kewell, Rijkaard, Elano, Keita, Giovanni dos Santos gibi isimler gelmişti. UZUN YILLAR SONRA İZLEDİ Öte yandan Polat, lig ve Dünya Kupası arasına girmeden önce uzun yıllar sonra Florya'ya giderek takımın antrenmanını izlemişti. Spor Kaynak: Ömer Özarslan Cristiano Ronaldo Galatasaray Adnan Polat Spor Haberler

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