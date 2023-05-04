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Herkes uçağı takip edecek! Dünya yıldızı Firmino, Süper Lig'e geliyor

Herkes uçağı takip edecek! Dünya yıldızı Firmino, Süper Lig'e geliyor

Spor Haberleri

Galatasaray, Roberto Firmino transferi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi olmayan Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Firmino'nun Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu öğrenildi.

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Firmino, Galatasaray'ın ilgisinden memnun. Pek çok teklif alan 31 yaşındaki futbolcunun borservisinin olmaması kulüplerin iştahını kabarttı.

Herkes uçağını takip edecek! Dünya yıldızı Firmino, Süper Lig'e geliyor

Brezilyalı forvetin ücreti Galatasaray'a göre yüksek kalıyor. Ancak Cim-Bom, önümüzdeki sezon ayrılacak futbolcularla birlikte açılacak boşlukları nokta atışı isimlerle tamamlamak istiyor.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Firmino'nu takımda tutma konusunda başarılı olamadıklarını söylemişti. Brezilyalı futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 karşılaşmada 9 gol atıp 4 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Roberto Firmino Galatasaray Spor Haberler

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