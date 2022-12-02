Herkes şaşkın! Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un çılgın Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda dün gece alınan sonuçlar sonrası sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Japonya grup lideri olarak bir üst tura çıkarken, Almanya ise 3. sırada turnuvaya veda etti. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Dünya Kupası öncesi yaptığı tahminin gerçek olması ise gündem oldu. Japonya'nın grup lideri çıkacağını bilen Demirkol'un, Almanya'nın ise grup aşamasını geçemeyeceğini bilmesi sonrası sosyal medyada "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçların oynanması sonrası büyük sürprizler yaşandı. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un, Socrates isimli YouTube kanalında turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu.

ALMANYA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN BOMBA TAHMİN

Mehmet Demirkol'un turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. Ünlü yorumcunun, Japonya'nın grup lideri olarak son 16 turuna çıkacağını, Almanya'nın ise felaket yaşayarak grup aşamasını geçemeyeceğini söylemesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Demirkol için "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.