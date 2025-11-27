Haberler

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yolların ayrılması gündemde yer alırken golcü oyuncu Tammy Abraham'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların beklentileri karşılayamayan İngiliz oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

  • Beşiktaş, Tammy Abraham ile ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • Tammy Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 10 gol ve 2 asist yaptı.
  • Beşiktaş, Abraham'ın yerine başka bir forvet transfer etmek üzere çalışıyor.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın geleceği merakla beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA ABRAHAM'A VEDA

Siyah-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetimin, beklentilerin altında kalan Abraham'a teklif gelmesi durumunda yıldız isimle ocak ayında yollarını ayıracağı belirtildi. Abraham'ın yerine transfer edilmek üzere başka isimler üzerine çalışıldığı vurgulandı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki oyuncunun gelecek maçlarda yedek kulübesine çekileceği, forvette Sergen Yalçın'ın El Bilal Toure'ye şans vereceği dile getirildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Abraham, bu maçlarda 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
