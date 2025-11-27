Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın geleceği merakla beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA ABRAHAM'A VEDA

Siyah-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetimin, beklentilerin altında kalan Abraham'a teklif gelmesi durumunda yıldız isimle ocak ayında yollarını ayıracağı belirtildi. Abraham'ın yerine transfer edilmek üzere başka isimler üzerine çalışıldığı vurgulandı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki oyuncunun gelecek maçlarda yedek kulübesine çekileceği, forvette Sergen Yalçın'ın El Bilal Toure'ye şans vereceği dile getirildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Abraham, bu maçlarda 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.