Herkes paylaşıp beğeniyor! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz gol

Herkes paylaşıp beğeniyor! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz gol
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika ekibi Monterrey, Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds'ı 4 golle mağlup etti. Maçın en dikkat çeken anı ise Nelson Deossa'nın 35 metreden attığı gol oldu. Bu gol, sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan videosu oldu ve turnuvanın şu ana kadar atılan en güzel golü olarak gösterildi. Monterrey, bu galibiyetle son 16 turunda Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Monterrey, Urawa Red Diamonds karşısında adeta şov yaptı. Rose Bowl'da oynanan mücadelede Japon temsilcisini 4-0 mağlup eden Meksika ekibi, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

35 METREDEN İNANILMAZ GOL

Monterrey, ilk yarıda sadece sekiz dakikada bulduğu üç golle maçı kopardı. 30. dakikada Nelson Deossa'nın 35 metreden attığı nefis golle öne geçen takım, dört dakika sonra German Berterame'nin düzgün vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Nelson Deossa'nın attığı gol sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan videosu oldu.

İşte o gol;

Herkes paylaşıp beğeniyor! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz gol

Herkes paylaşıp beğeniyor! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz gol

Herkes paylaşıp beğeniyor! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz gol

Perdeyi açan Deossa'nın golü turnuvanın şu ana kadar atılan en güzel golü olarak gösterildi. 38. dakikada Jesús Corona'nın ceza sahası dışından attığı harika golle Monterrey skoru 3-0'a getirdi.

Maç boyunca etkili olan Monterrey, ikinci yarının uzatma dakikalarında Berterame'nin ikinci golüyle farkı dörde çıkardı. Böylece Meksika temsilcisi, Inter Milan'ın River Plate karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle birlikte grubu ikinci tamamladı ve Dortmund ile Atlanta'da oynanacak kritik eşleşmeyi garantiledi.

"ÜST TURA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Karşılaşma sonrası konuşan Monterrey Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Ayrıca kulübümüz cumartesi günü 80. yılını kutlayacak. Bu galibiyet, bizim için daha da anlamlı," dedi. Temsil ettikleri grubun zorluk seviyesine de değinen Torrent, "Bu grupta gol yemeden kazanmak kolay değildi," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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