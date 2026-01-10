Haberler

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu. Mali–Senegal maçında dün 55. dakikada oyuna giren Nene, bugün İstanbul'a dönerek Süper Kupa finalinde 68. dakikada sahaya çıktı.

  • Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, Mali-Senegal Afrika Kupası maçında 55. dakikada oyuna girdi.
  • Dorgeles Nene, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı 68. dakikada oyuna dahil oldu.
  • Dorgeles Nene, 24 saat içinde iki farklı ülkede iki önemli karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu.

DÜN AFRİKA KUPASI, BUGÜN SÜPER KUPA

Dorgeles Nene, futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir süreç yaşadı. Genç oyuncu, dün oynanan Mali– Senegal karşılaşmasında 55. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönen Nene'nin, kısa süre içinde İstanbul'a ulaştığı belirtildi.

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

DERBİDE 68. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Nene, İstanbul'a dönüşünün hemen ardından bu kez Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla final atmosferinde mücadele etti.

SOSYAL MEDYADA "YOĞUN TEMPO" GÜNDEMİ

Nene'nin 24 saat içinde iki farklı ülkede iki önemli karşılaşmada forma giymesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar, oyuncunun fiziksel dayanıklılığına dikkat çekerken "yoğun tempo" yorumları öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti

Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İsterlerse on sıfır yesinler oyuncu kalitesi olarak Fener Galatasaray'ın çok gerisinde hava kötüydü bizim beyzadeler oynamak istemedi ona rağmen Feneri sahasına hapsettiler... Okan hoca sadece on bir belirliyor galiba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu

Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu