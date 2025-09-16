Haberler

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt maçında sahada olacak ve maça ilk 11'de başlayacak. Maç, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

OYUNA DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçını kaçırmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı golcünün durumunun iyi olduğu ve Frankfurt maçında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

2 GOL ATTI

Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'a mutlaka oynamak istediğini iletti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıkan golcü futbolcu, 2 kez fileleri havalandırdı.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
