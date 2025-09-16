Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in, Frankfurt karşılaşmasında sahada olacağı öğrenildi.

OYUNA DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçını kaçırmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı golcünün durumunun iyi olduğu ve Frankfurt maçında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

2 GOL ATTI

Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'a mutlaka oynamak istediğini iletti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıkan golcü futbolcu, 2 kez fileleri havalandırdı.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.