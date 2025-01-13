Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

DZEKO, KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS