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Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında tartışmalara neden olan 2 pozisyon yaşandı. Dzeko'nun rakibinin ayağına bastığı ve yeşil-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonlarda verilen kararlar tepki çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

DZEKO, KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Herkes Konyaspor Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.

Herkes Konyaspor Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Ulan satılmışlar Sezon Başından beri Alenen korunan Galatasaray maçlarına bakın her maç ayrı bir olay Fetö bittimi yok GS. Arkasında itekliyor durmadan

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Haber YorumlarıFatih:

Ortada yapi varsa fenerin kurmus oldugu bir yapi vardir. Kendileri kurmuslar bi bakmislar 10 senedir sampiyon olamiyoruz demisler ki demekki bizden daha iyi yapi kurmus birileri. Ama oynadiklari futbola bakmamislar. Iftira atip fitne yaymislar. Gorduk bugunde aut olan top korner verildi ve gol geldi. Dzeko kirmizi kart gormesi gerekirken bisey yok. Konyalinin yuzune dirsek gelir penalti yok. Daha konyaya cerilmeyen fauller ve fenere gosterilmeyen kartlari saymuyorum bile.

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Haber YorumlarıHurifade:

Yavuz hırsızlar yine tutundu birileri sayesinde

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Haber YorumlarıSelçuk yavuz:

cincon tayfasından başka konuşan yok, siz kendi maçınızda yediğiniz haramları konuşun.

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Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray maçlarında yaygara bunun için koparılıyor çünkü Fener hakkıyla şampiyon olamayacağını adı gibi biliyor

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Haber YorumlarıCimbom null:

Fenerasyon iş başında çünkü bide utanmadan ona buna çamur atan adaletsizler kendinize bakın önce

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Haber YorumlarıSert Adam:

Utanmaz karekter yoksunlari bu potisyonlara ne diyeceksiniz GS ye camur attigunizdan utanacakmisiniz? Ama nerde sizde bu edep bu haya yaziklar olsun

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Haber YorumlarıKursat Alkisci:

Palyaço ne oldu?

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Hedefleri Galatasaray maçlarındaki en ufak bir pozisyonda ortalığı ayağa kaldırarak kendi pisliklerini örtmek olduğunun kanıtı. Galatasaray'ı yalnız bırakmamak için oynanan Bizans oyunu. Utanmaz ve adice bir yönetimle karşı karşıya bir Türk Futbolu.

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Asıl 2 nci göldeki korneri ver, o korneri ancak körler verir.

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