Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında tartışmalara neden olan 2 pozisyon yaşandı. Dzeko'nun rakibinin ayağına bastığı ve yeşil-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonlarda verilen kararlar tepki çekti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.
DZEKO, KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?
Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.
KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ
Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.