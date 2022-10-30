Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın yüz ifadesini konuşuyor

İstanbulspor'u 5-2 mağlup Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda son haftaların tepki çeken ismi Altay Bayındır'ı tribünlere alkışlattı. Portekizli hocanın, tribünlere kendisini işaret ettiği sırada ise genç eldivenin yüzündeki mutsuz ve mahçup ifade sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı taraftarlar Altay'ın bu durumdan memnun olmadığını belirtirken, bazıları ise mahçup olduğu için tepkisiz durduğunu belirtti.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un tribünlerden Altay Bayındır için destek istemesi tartışma konusu oldu.

RENNES MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Son haftalarda performansı tartışılan Altay Bayındır, Rennes maçında ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında taraftarlara sert çıkışan Jorge Jesus adeta "Islıklamaya devam ederseniz, ben giderim." mesajı vermişti.

JORGE JESUS, ALTAY'A DESTEK İSTEDİ

İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı yanına alarak genç eldiven için tribünlerden destek istedi. Ancak Altay'ın yüz ifadesi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü. Bazı taraftarlar Altay'ın bu durumdan mutsuz olduğunu belirtirken, bazı taraftarlar ise mahçup olduğu için yüzünün gülmediğini belirtti.