Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Herkes Hasan Arat'ın boynundaki izi konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol AŞ'deki başkanlık görevini bırakan Hasan Arat'ın "Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu" sözleri dikkat çekmişti. Bu ifadelerin ardından Hasan Arat'ın özel durumu merak edilirken, boynundaki iz merak uyandırdı. Beşiktaş başkanı, özel durumu hakkındaki soruya "Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin" yanıtını vermişti.

Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel'e bırakan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kararının ardından siyah-beyazlı kulüpteki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Arat'ın düzenlediği toplantıda bilgi vermeden özel durumundan bahsetmesi ve boynundaki merak uyandıran iz dikkat çekti.

"FUTBOL AŞ'NİN PATRONU ONLAR"

"Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır" diyen Arat, "Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz" dedi.

"ÖZEL DURUMUM BİR BOŞLUK OLUŞTURDU"

Başkan Arat, sözlerinin devamında "Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız" ifadelerini kullandı.

"BU BİLGİ BENDE KALSIN"

Bu sözlerinin ardından Hasan Arat'a "Özel durumunuz, hastalığınız nedir, paylaşır mısınız?" sorusu yöneltildi. Arat ise bu soruya "Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin" cevabını verdi.

BOYNUNDAKİ İZ MERAK UYANDIRDI

Öte yandan açıklamalar yaptığı esnada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın boynundaki iz dikkat çekti. Arat'ın bu durumu kısa sürede gündem uyandırırken hem siyah-beyazlı taraftarlarda hem de futbolseverlerde merak uyandırdı. Bu izin ardından akıllara "Hasan Arat'ın özel durumu ne?, hastalığı ne?" gibi soruları akıllara getirdi.

Hasan Arat'ın boynundaki iz;

Herkes Hasan Arat'ın boynundaki izi konuşuyor

Herkes Hasan Arat'ın boynundaki izi konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba o özel durum sarışınmıydı esmermiydi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Darp edilmiş bence o yüzden istifa etti

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat işlek:

Kuş kalkmıyor abe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Sturm Graz Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Kızılyıldız Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.