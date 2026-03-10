Haberler

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İşte diğer maçlar ve detaylar...

  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 20 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
  • Galatasaray, Liverpool ile 20 Şubat saat 20.45'te RAMS Park'ta karşılaşacak.
  • Son 16 turu rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U AĞIRLAYACAK

Son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor.

DEV EŞLEŞMELER SAHNE ALACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa'nın önemli kulüpleri de karşı karşıya gelecek. Bu akşam Atalanta ile Bayern Münih, Newcastle United ile Barcelona ve Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Yarın oynanacak maçlarda ise Bayer Leverkusen ile Arsenal, Paris Saint-Germain ile Chelsea, Real Madrid ile Manchester City ve Bodo/Glimt ile Sporting karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞLAR MART ORTASINDA

Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak.

SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Bu akşam

  • 20.45 Galatasaray – Liverpool
  • 23.00 Atalanta – Bayern Münih
  • 23.00 Newcastle United – Barcelona
  • 23.00 Atletico Madrid – Tottenham

Yarın

  • 20.45 Bayer Leverkusen – Arsenal
  • 23.00 Paris Saint-Germain – Chelsea
  • 23.00 Real Madrid – Manchester City
  • 23.00 Bodo/Glimt – Sporting
