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Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalada

Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalada
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i ağırlıyor. Maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde bugün Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik maç, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLA EKRANLARDA

Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli etabında heyecan dorukta. Bayern Münih - Inter maçı, Türkiye'de futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor, karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak, böylece tüm izleyiciler, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla takip edebilecek.

Bu mücadele, Inter'in Avrupa'daki en büyük hedeflerinden biri olan Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ileri gitme yolunda kritik bir sınav olacak. Hakan Çalhanoğlu ve takım arkadaşları, Bayern Münih'e karşı galibiyet almak için sahada olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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