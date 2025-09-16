Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, lig aşamasının ilk haftası bu akşam oynanacak 6 maçla başlıyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İlk haftada bu akşam 6 maç oynanacak.
CİMBOM 3 PUAN PEŞİNDE
Türkiye'yi turnuvada tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
YENİ SİSTEM
Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırada yer alan 16 takım ise play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler turnuvaya veda edecek.
BU AKŞAM
- 19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
- 19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
- 22.00 Juventus-Borussia Dortmund
- 22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
- 22.00 Benfica-Karabağ
- 22.00 Tottenham-Villarreal
17 EYLÜL
- 19.45 Olympiakos-Pafos
- 19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
- 22:00 Ajax-Inter
- 22:00 Bayern Münih-Chelsea
- 22:00 Liverpool-Atletico Madrid
- 22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 EYLÜL
- 19.45 Club Brugge-Monaco
- 19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
- 22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
- 22:00 Manchester City-Napoli
- 22.00 Newcastle United-Barcelona
- 22.00 Sporting Lizbon-Kairat