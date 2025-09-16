Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İlk haftada bu akşam 6 maç oynanacak.

CİMBOM 3 PUAN PEŞİNDE

Türkiye'yi turnuvada tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

YENİ SİSTEM

Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırada yer alan 16 takım ise play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler turnuvaya veda edecek.

BU AKŞAM

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 EYLÜL

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 EYLÜL