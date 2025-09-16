Haberler

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Güncelleme:
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, lig aşamasının ilk haftası bu akşam oynanacak 6 maçla başlıyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İlk haftada bu akşam 6 maç oynanacak.

CİMBOM 3 PUAN PEŞİNDE

Türkiye'yi turnuvada tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

YENİ SİSTEM

Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırada yer alan 16 takım ise play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler turnuvaya veda edecek.

BU AKŞAM

  • 19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
  • 19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
  • 22.00 Juventus-Borussia Dortmund
  • 22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
  • 22.00 Benfica-Karabağ
  • 22.00 Tottenham-Villarreal

17 EYLÜL

  • 19.45 Olympiakos-Pafos
  • 19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
  • 22:00 Ajax-Inter
  • 22:00 Bayern Münih-Chelsea
  • 22:00 Liverpool-Atletico Madrid
  • 22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 EYLÜL

  • 19.45 Club Brugge-Monaco
  • 19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
  • 22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
  • 22:00 Manchester City-Napoli
  • 22.00 Newcastle United-Barcelona
  • 22.00 Sporting Lizbon-Kairat
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıman:

BİR FENERLİ OLARAK GSYİ AVRPA MAÇLARINDA BAŞARILAR DİLERİM !!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilir Kişi:

Haberde, bu sezon ilk kez uygulanacak sistem denmiş. Geçen sezon başladı bu sistem, haberiniz olsunnn..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
