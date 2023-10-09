Herkes CD Guadalajara'nın gol videosunu konuşuyor! Futbolcu yüzünü dönünce gerçek ortaya çıktı
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İspanya 4. Lig ekibi CD Guadalajara'nın attığı gol sonrası sevinç videosu kısa süre içinde gündem yarattı. Videoda golü atan arkası dönük futbolcunun ne yaptığı merak konusu olurken, yüzünü dönüdüğünde ayakkabı sildiği görüldü.
İspanya'da oynanan CD Guadalajara-CDIllescas karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Mücadelede CD Guadalajara'nın bir golü sonrası yayınlanan video gündem yarattı.
AYAKKABI SİLDİĞİ GÖRÜLDÜ
Videoda golü atan arkası dönük futbolcunun ne yaptığı merak konusu olurken, yüzünü döndüğünde ayakkabı sildiği görüldü.
FUTBOLSEVERLER YARATICI BULDU
Video kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı noktalarından birçok futbolseverler, kulübün paylaşımını oldukça yaratıcı buldu.