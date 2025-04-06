Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 45. dakikasında Fred'in çektiği şut sonrası Zubkov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR'daki Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunun sürmesini istedi. Türkmen'in bu kararı tartışmalara yol açtı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.
ZUBKOV ELLE MÜDAHALE ETTİ Mİ?
Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Oleksandr Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Türkmen'in bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.
İşte o pozisyon;