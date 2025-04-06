Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.

ZUBKOV ELLE MÜDAHALE ETTİ Mİ?

Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Oleksandr Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Türkmen'in bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS