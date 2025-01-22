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Herkes bunu tartışıyor: A. Bilbao'nun golünde ofsayt yok ama Beşiktaş'ın itirazı bambaşka

Herkes bunu tartışıyor: A. Bilbao'nun golünde ofsayt yok ama Beşiktaş'ın itirazı bambaşka
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Beşiktaş, Athletic Bilbao'nun ilk yarının sonunda bulduğu ve ofsayt incelemesinin ardından geçerli sayılan golün öncesinde Gedson Fernades'e faul yapıldığı itirazında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Julian Weinbenger ise golü geçerli saydı ve itirazlarından dolayı Masuaku'ya sarı kart gösterdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, Bilbao'nun ilk yarının sonunda bulduğu golün incelenmesine rağmen geçerli sayılmasına itiraz etti.

OFSAYT İNCELENDİ

Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında 45. dakikada Unai Gomez ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu. Söz konusu gol, ofsayt olduğu şüphesiyle incelendi. Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra ofsayt olmadığını tespit ederek orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.

BEŞİKTAŞ FAUL İTİRAZI

Temsilcimiz Beşiktaş, ofsayt incelemesi yapıldıktan sonra geçerli sayılan bu golden önce Gedson Fernandes'e yapılan müdahalenin faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Weinbenger kararını değiştirmedi ve oyun yeniden başladı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

İşte o pozisyon;

Herkes bunu tartışıyor: A. Bilbao'nun golünde ofsayt yok ama Beşiktaş'ın itirazı bambaşkaTRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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