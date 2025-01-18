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Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın kaçırdığı goller de karşılaşmaya damga vururken, son saniyedeki pozisyon ise maçın önüne geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karadeniz ekibinin 10 kişi kaldığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Müsabakanın son saniyelerinde Samsunspor kalesinde maça damga vuran bir pozisyon yaşandı.

SEMİH'İN KAFASINI SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Son dakikalarda gol için baskısını arttıran Beşiktaş, 6 dakika uzayan karşılaşmanın son saniyesinde gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam, maçın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcular ise adeta yıkıldı.

İşte o pozisyon;

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıApi Rosa:

Beşiktaş’ım senin yüzünden beinsport aboneliği almadım bu sene, seneye de komple futbolu takip etmeyi bırakacağım, sonraki yıl da Mars’a göçecem…

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