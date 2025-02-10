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Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Adana Demirspor kaptanı Semih Güler'e hakaret ettiği iddiası üzerine dolaşıma giren bir video binlerce kez paylaşıldı. Okan Buruk ise bu iddiaları yalanladı ve hakaret etmediğini belirtti. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın ardında spekülasyonlar da arttı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Adana Demirspor kaptanı Semih Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Maçın 30'uncu dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi-lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti. Öte yandan Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler'in takım arkadaşlarını soyunma odasına götürürken Okan Buruk'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Okan Buruk'un, Güler'e "Şimdi s... g..." dediği iddia edildi. Ancak bu iddia, sarı-kırmızılılar tarafından yalanlandı. Bu iddialar üzerine rakip takım taraftarları ise "Okan Buruk ceza almalı" yorumunda bulundu. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

OKAN BURUK REDDETMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerine yer verildi.

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sen niye takımı sahadan çektirip piyon oluyorsun. Sanki ilk defa boyle uydurma penaltı veriliyor ve sen 20 dakika sonra karar alıyorsun. Kume düşen bir takım için bulunmaz bir provokasyon zamanı ve Galatasaray maçına denk geliyor. Okan Buruk az bile söylemiş.

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

o.ç Okan buruk

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Bakın etmiş mi etmemiş mi orası belli değil ama bu mahlukat her türlü pisliği yapacak bi karaktersiz orası net.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray a Dünden beri yapmadıkları algı yapmadıkları cirkeflik ve iftira kalmadı. Sırf futbolda başarı için babasını bile satar bu iftira atanlar.

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

ligden düşmüs takıma yaptıklarına bak.hakem resmen adanayı katletmiş okan ın yaptigına bak.bide nasil inkar ediyo. Çok Allah a inanıyosun ya onun adaleti elbrt tecelli edecek.o yüzünüzdeki maske elbet düsecek.perde arkasından ne cevirdiginiz elbet cıkacak

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Haber Yorumlarımert hakan:

futbolcu iken de sevmezdim...bu adami

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Haber Yorumlarımert hakan:

artist okan buruk teknik direktörlük kim sen kim.sen anca artistlik yap.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

poposu yere yakın yavaş yavaş gerçek karakterini göstermeye başlamış güç zehirlenmesi yaşıyor

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Haber Yorumlarışevket aksoy:

Yab7nun çözümü ilgili futbolcunun konuşması değilimdir? Neden kendisi konuşup evet / hayır demiyor da polemiğin devam etmesini seyrediyor anlamış değilim? Kim nemalaniyor?

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Tff yi diger spor federasyonlari gibi ankaraya tasimazsaniz bunlari anca izlersiniz. Canli yayinda bile soyleyebilir. Kim ceza kesecek ? Aksam beraber kadeh tokusturdugu tff elemanlari mi ? Tff derhal ankara ya tasinsin. Cozumu yok. Uzatmayin bu sacmaligi

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