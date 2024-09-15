Herkes bu pozisyonu konuşuyor! Fenerbahçe penaltı bekledi, Halil Umut Meler oralı bile olmadı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli futbolcular, 11. dakikada Kasımpaşalı Brekalo'ya çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR ile de görüşen hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 11. dakikada yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi.
Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top Brekalo'dan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
İşte pozisyon;