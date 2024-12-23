Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR SERİYE BAĞLADI

Hatayspor'un golünü, 26. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Hatay'da Cengiz Demir'in kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor, 10 kişi kalan rakibine 3 gol birden attı. Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Ayımbetov kaydetti.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, ligde ikinci kez kazandı ve puanını 5'e yükseltti. Ligde tek galibiyeti olan Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

16 YAŞINDAKİ OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Adana Demirspor'un genç forveti Ozan Demirbağ attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Hatayspor ağlarını havalandıran Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

HATAYSPOR'DA 5 FUTBOLCU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Hatayspor'da 53. dakikada kırmızı kart gören Cengiz Demir takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takımda ceza sınırında bulunan Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam ve Joelson Fernandes ise sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. Bu 5 futbolcu, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

ÜSTÜNE 1 DE SAKAT VERDİ

Öte yandan Akdeniz temsilcisinde talihsizlikler kartlarla sınırlı kalmadı. 35. dakikada sol bek Cemali Sertel sakatlanarak oyuna devam edemedi. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da sakatlanan Cemali Sertel'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.