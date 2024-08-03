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Herkes bu görüntüleri konuşuyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye edilen küfürlere olay tepki

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçını yerinden takip etti. Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahüratlara kayıtsız kalamayan Hacıosmanoğlu'nun taraftarlara sus ve kucaklaşma işaretiyle karşılık vermesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Hacıosmanoğlu'nun yapılan küfürlü tezahüratlara verdiği tepki dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU'NUN TEPKİSİ

Karşılaşmayı yerinden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu tezahüratlara kayıtsız kalmadı. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası taraftarlara sus ve kucaklaşma işareti yaptı.

SEÇİMDEN SONRA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERMİŞTİ

Türk futbolunda birlik ve beraberlik mesajlarını her fırsatta dile getiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'ye karşı kazandığı seçimin ardından "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz. Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Naci Büyükkal:

Yeni TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futboluna çok faydası olacaktır. Umarım Fenerbahçe 5 yıl boyunca şampiyon olmaz :))))

109
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yüksel akkoyun:

kofe

yanıt21
yanıt5
Vll. Murat:

köpeklerin duası kabul olsaydı kemik yağardı

yanıt203
yanıt30
Selim AYDOĞAN:

Köpekler dua ediyor yinede

yanıt91
yanıt16
Mehmet Deniz:

amaç o zaten.Sirin görünmeler hepsi algı Allah’ın izniyle Cumhuriyetimizin takımı hepinizi yenecek

yanıt48
yanıt17
B Cem Koçak:

maçın fenerbahce ile alakası yok ne batıyor size anlamak zor işinize bakın Beşiktaşı kutlarım

122
5
yanıtYanıtla
Emrah null:

Bari burda bundan sonra her şey çok güzel olsun

81
8
yanıtYanıtla
Letgohesap null:

Bu bejiktaj fenerle kanka değilmiydi ne oldu

18
35
yanıtYanıtla
burak sencanli:

Küfür gs taraftarların olduğu yerden geliyor

yanıt34
yanıt1
Kul senol:

Tebrikler Beşiktaş tebrikler Beşiktaş

36
3
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