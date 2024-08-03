Herkes bu görüntüleri konuşuyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye edilen küfürlere olay tepki

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Hacıosmanoğlu'nun yapılan küfürlü tezahüratlara verdiği tepki dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU'NUN TEPKİSİ

Karşılaşmayı yerinden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu tezahüratlara kayıtsız kalmadı. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası taraftarlara sus ve kucaklaşma işareti yaptı.

SEÇİMDEN SONRA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERMİŞTİ

Türk futbolunda birlik ve beraberlik mesajlarını her fırsatta dile getiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'ye karşı kazandığı seçimin ardından "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz. Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullanmıştı.