Herkes bayıldığını düşündü! Diagne'nin frikik vuruşuna takım arkadaşı Salih Dursun'dan ilginç tepki

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Giresunspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 87. dakikasında konuk ekipte Mbaye Diagne'nin kullandığı frikik vuruşuna takım arkadaşı Salih Dursun'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Diagne'nin topu farklı bir şekilde dışarı atmasından sonra Dursun, yedek kulübesindeki koltuğundan bir anda gözlerini kapayarak kendini yere attı.

Giresunspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken konuk ekipte Salih Dursun'un takım arkadaşı Diagne'nin frikik vuruşuna verdiği tepki, sosyal medyada da çok konuşuldu.

KOLTUKTAN YERE DÜŞTÜ

Maç 2-2'lik eşitlikle devam ederken mücadelenin 87. dakikasında Mbaye Diagne, frikik vuruşunda topu farklı şekilde dışarı gönderdi. Bu vuruşu gören takım arkadaşı Salih Dursun ise büyük bir yıkım yaşayarak yedek kulübesindeki koltuğundan kendini yere attı.

GİRESUN ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmada Giresunspor'un gollerini 20. dakikada penaltıdan Bajic ve 39. dakikada Sainz kaydetti. Fatih Karagümrük'e beraberliği getiren golleri ise 45. dakikada Levent Mercan ve 57. dakikada penaltıdan Borini attı.

Salih Dursun'un tepkisi:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports