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Herkes aynı yorumu yapıyor! Tadic'in performansı sosyal medyayı yıktı

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yla karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yeni transfer Dusan Tadic'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Dusan Tadic'in etkili oyunu gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de gözlerin çevrildiği Tadic, akıl dolu pasları ve Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asistle büyük beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları yotumlarıyla yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

İşte o yorumlar;

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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