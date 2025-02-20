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Okan Buruk'un tercihi olay oldu: Muslera neden yedek?

Okan Buruk'un tercihi olay oldu: Muslera neden yedek?
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Galatasaray 4-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kalede Muslera'nın yerine Günay'ı ilk 11'de tercih etmesi en çok konuşulan konu oldu. Galatasaraylılar, Uruguaylı eldivenin neden yedek kulübesinde olduğunu merak ediyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'deki sürpriz kaleci tercihi çok konuşuldu.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Mijnans, Poku, Lahdo, Parrott.

MUSLERA YILLAR SONRA İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'i tercih etmesi gündem oldu. Muslera, uzun zaman sonra ilk kez cezalı ve sakatlık harici yedek kulübesinde yer alırken bunun sebebi merak edilmeye başlandı.

SEBEBİ MERAK EDİLİYOR

Bu gelişme üzerine Galatasaraylılar, teknik direktör Okan Buruk'un bu tercihinin nedenini sorgulamaya başladı. Muslera'nın yedek kalması kararının Fenerbahçe derbisi öncesinde dinlendirilmek istendiği ve daha önce de tepki çeken Uruguaylı eldivenin olası mağlubiyette yeniden hedef tahtasına oturtulmaması için alındığı yorumları yapıldı.

YEDEK KULÜBESİNDE GENÇLER VAR

Öte yandan sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin genç isimlerden oluşması da dikkat çekti. Yedekler arasında Muslera'nın dışında; Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan,Çağrı Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer alıyor.


GALATASARAY'IN DURUMU

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti. Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırladı. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlandı. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönettti. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England oldu. VAR odasında England'ın yardımcısı ise Stuart Attwell.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

muslera şişirilmiş kaleci 5 para etmezde ondan herkaleye geleni gol yiyorrr

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

zaten elenecek

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kısaca biz bu turu geçemeyiz , çok da sıkmaya gerek yok demiş…

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Okan efendi Yunus yedek bıraktığından beri Galatasaray kendine gelemiyor. Oyuncular sanki sarhoş.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

İlk maçta 4 tane yeyince muhtemelen bu maçta da aynı tarifeyi görebilirim diye korkmuş olabilir. Moral bozukluğu yaşamamak için derbi öncesi yedek kalmış anlaşılan.

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