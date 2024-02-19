Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor ile mücadele ettiği karşılaşmanın ilk yarısındaki temposuz oyuna futbolseverlerden büyük tepki yağdı. Oyuncuları ve oyunu eleştiren ekran başındaki futbolseverler, "Keşke izlemeseydik" şeklinde binlerce yorum yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
"KEŞKE İZLEMESEYDİK"
Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk yarıdaki temposuz mücadelesini gören futbolseverler, "Keşke maçı izlemeseydik" şeklinde binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;