Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

"KEŞKE İZLEMESEYDİK"

Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk yarıdaki temposuz mücadelesini gören futbolseverler, "Keşke maçı izlemeseydik" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;