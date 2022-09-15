Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
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Avrupa Ligi maçında Rennes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Luan Peres talihsiz bir sakatlık yaşadı. Deneyimli savunmacı, Fransız ekibinin 2. golünde kaleye giden topu çıkarmak isterken kale direğine çarptı. Yerden kalkamayan futbolcu, sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı.
Fenerbahçe ile Rennes, Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı herkesin yüreğini ağzına getiren bir sakatlık yaşadı.
RENNES 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Fenerbahçe ikinci yarının başında Rennes'in 2 dakikada attığı 2 gole engel olamadı. Fransız ekibinin attığı 2. golde ise sarı-lacivertlilerin stoperi Luan Peres talihsiz bir an yaşadı.
LUAN PERES KALE DİREĞİNE ÇARPTI
Rennes'in Lavro Majer ile bulduğu golde Luan Peres kaleye giden topu engellemek için büyük çaba gösterdi. Brezilyalı savunmacı, topu çıkarmak isterken kale direğine çarptı. Pozisyonun ardından yerden kalkamayan Luan Peres, sedyeyle saha dışına çıkarıldı.