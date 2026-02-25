Her şey için teşekkürler Karabağ! Newcastle United, bir üst tura yükseldi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Newcastle United ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 3-2'lik skorla kazandı.

85 SANİYE İÇERİSİNDE 2 GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Newcastle United 5 ve 6. dakikada Sandro Tonali ile Joelinton'un golleriyle 2-0 öne geçti.

KARABAĞ'IN ÇABASI KAZANMAYA YETMEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Karabağ, 50. dakikada Camilo Duran'ın golüyle farkı bire indirdi ancak Newcastle United bu gole 52. dakikada Botman ile karşılık verdi. Mücadelenin 57. dakikasında fark yeniden bire indi. Karabağ'da sahneye çıkan Elvin Cafarguliyev, mücadelenin skorunu belirledi.

KARABAĞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 9-3 geride olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, büyük bir başarı sergileyerek adından söz ettirdiği Avrupa'ya veda etti. Newcastle United ise adını son 16 turuna yazdırdı. İngiliz ekibinin bir sonraki turdaki rakibi Chelsea ya da Barcelona olacak.