Her şey depremzedeler için! Fenerbahçe, Trabzonspor'un hatıra biletlerinden 1000 adet satın aldı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Basel maçı için geliri depremzedelere gidecek hatıra biletlerinden 1000 adet satın aldı. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yardım kampanyalarında spor camiası da başı çekiyor. Son olarak Trabzonspor'un Basel maçı için satışa çıkardığı hatıra biletlerine Fenerbahçe destek verdi.

FENERBAHÇE, 1000 ADET BİLET ALDI

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor, geliri depremzedelere gidecek hatıra biletleri satışa çıkardı. Fenerbahçe için bu kampanyaya 1000 bilet alarak destek verdi.

"FENERBAHÇE'YE HASSASİYETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

"HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Bu paylaşıma cevap veren Fenerbahçe ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız!" denildi.