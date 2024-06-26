Her şey bizim lehimize! Rakibimiz Çekya 10 kişi kaldı

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 20. dakikasında Rumen hakem István Kovács kırmızı kartına başvurdu.

ÇEKYA, 9 DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Çekya'da 11. dakikadan sarı kartı bulunan Antonin Barak, bundan yalnızca 9 dakika sonra milli futbolcumuz Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Rakibimiz Çekya, bundan sonraki dakikalarda 1 kişi eksik oynayacak.

İşte Barak'ın ikinci sarı ve kırmızı karta neden olan o müdahalesi;

İKİNCİLİK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.