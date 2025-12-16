''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, yeniden idmanlara katılmasının ardından hazır olmadığını belirterek Trabzonspor maçında kadrosunda yer almamıştı. Record gazetesinde yer alan habere göre, Portekizli futbolcu, Beşiktaş ile olan bağlarını tamamen kopardı. Rafa Silva, ara transfer döneminde eski takımı Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır.
- Rafa Silva, Beşiktaş ile ipleri tamamen koparmıştır.
- Rafa Silva, ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
- Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini net olarak ilettiğini belirtmiştir.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta bir süre antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, uzun bir aranın ardından yeniden idmanlara katılmış ancak hazır olmadığını gerekçe göstererek Trabzonspor maçında kadroda yer almamıştı.
''HER ŞEY BİTTİ''
Record'da '' Rafa Silva için her şey bitti'' cümlesiyle başlayan haberde yıldız futbolcunun, Beşiktaş ile ipleri tamamen kopardığı belirtildi. Portekizli oyuncunun, bir kez daha Beşiktaş'ta forma giymek istemediği ve ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
SERGEN YALÇIN RAFA SILVA İÇİN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumu hakkında konuşarak, "Rafa Silva ile hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Rafa Silva kendisi 'hazırım ben kadroya girebilirim' derse alırız bir problem yok." demişti.