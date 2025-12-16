''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar

Süper Lig devi Beşiktaş'ta bir süre antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, uzun bir aranın ardından yeniden idmanlara katılmış ancak hazır olmadığını gerekçe göstererek Trabzonspor maçında kadroda yer almamıştı.

''HER ŞEY BİTTİ''

Record'da '' Rafa Silva için her şey bitti'' cümlesiyle başlayan haberde yıldız futbolcunun, Beşiktaş ile ipleri tamamen kopardığı belirtildi. Portekizli oyuncunun, bir kez daha Beşiktaş'ta forma giymek istemediği ve ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

SERGEN YALÇIN RAFA SILVA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumu hakkında konuşarak, "Rafa Silva ile hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Rafa Silva kendisi 'hazırım ben kadroya girebilirim' derse alırız bir problem yok." demişti.