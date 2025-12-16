Haberler

''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar

''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar Haber Videosunu İzle
''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, yeniden idmanlara katılmasının ardından hazır olmadığını belirterek Trabzonspor maçında kadrosunda yer almamıştı. Record gazetesinde yer alan habere göre, Portekizli futbolcu, Beşiktaş ile olan bağlarını tamamen kopardı. Rafa Silva, ara transfer döneminde eski takımı Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır.

  • Rafa Silva, Beşiktaş ile ipleri tamamen koparmıştır.
  • Rafa Silva, ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini net olarak ilettiğini belirtmiştir.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta bir süre antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, uzun bir aranın ardından yeniden idmanlara katılmış ancak hazır olmadığını gerekçe göstererek Trabzonspor maçında kadroda yer almamıştı.

''HER ŞEY BİTTİ''

Record'da '' Rafa Silva için her şey bitti'' cümlesiyle başlayan haberde yıldız futbolcunun, Beşiktaş ile ipleri tamamen kopardığı belirtildi. Portekizli oyuncunun, bir kez daha Beşiktaş'ta forma giymek istemediği ve ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

SERGEN YALÇIN RAFA SILVA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumu hakkında konuşarak, "Rafa Silva ile hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Rafa Silva kendisi 'hazırım ben kadroya girebilirim' derse alırız bir problem yok." demişti.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı

Kadın hakeme acımasızca saldırdı! Hem de çocukların gözü önünde
title