Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 13 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği, 2-1 kazandı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.

ABRAHAM KALEYİ BULAMADI

36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazına attığı ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder bekletmeden yerden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

GENÇLERBİRLİĞİ SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 79. dakikasında maça eşitlik geldi. Gençlerbirliği'nin üç pasta hazırladığı set oyununda Pedro Pereira ceza sahası içinin sağından topu içeri sert çevirdi. Beşiktaşlı Jurasek'e çarpan top ağlarla buluştu. Jurasek, oyuna girmesinin ardından topla ilk kez buluşmasında kendi kalesine gol attı.

Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

Bu golün ardından 81. dakikada Gençlerbirliği bir gol daha buldu. Konuk ekip Gençlerbirliği 2 kişi ile yaptığı kontra atakta 5 kişilik Beşiktaş savunması karşısında golü buldu. Topu en az 30 metre süren Tongya pasını Göktan'a aktardı. Göktan'ın çalım denemesinde savunmadan seken top ceza sahası içinde Tongya'nın önüne düştü ve şutunda golünü attı.

3 PUAN GENÇLERBİRLİĞİ'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Gençlerbirliği kazandı. Bu sonuçla birlikte milli ara dönüşünde büyük yara alan Kara Kartal, bir maç eksiğiyle 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise 8 puanda yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, erteleme maçında hafta içinde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği de hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

500

