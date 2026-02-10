Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürüyor. Samsunspor deplasmanında attığı iki golle gol sayısını 15'e yükselten Onuachu, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor. Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti ve sezon genelinde 15 gol atarak, gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile zirveyi paylaşıyor.
- Trabzonsporlu Paul Onuachu, Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.
- Paul Onuachu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.
- Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti.
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşmaya attığı iki golle Onuachu damga vurdu.
KARADENİZ DERBİSİNDE İKİ GOL
Karadeniz derbisinde fileleri iki kez havalandıran Onuachu, takımının aldığı üç puanda başrol oynadı. Nijeryalı futbolcu, bu performansıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.
AFRİKA DÖNÜŞÜ FORMDA
Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra yükselen bir grafik çizen Paul Onuachu, bu süreçte çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezon genelinde ise 15 gole ulaştı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Onuachu, o sezonu da 15 golle tamamlamıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.