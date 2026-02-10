Haberler

Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?

Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürüyor. Samsunspor deplasmanında attığı iki golle gol sayısını 15'e yükselten Onuachu, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor. Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti ve sezon genelinde 15 gol atarak, gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile zirveyi paylaşıyor.

  • Trabzonsporlu Paul Onuachu, Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.
  • Paul Onuachu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.
  • Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşmaya attığı iki golle Onuachu damga vurdu.

KARADENİZ DERBİSİNDE İKİ GOL

Karadeniz derbisinde fileleri iki kez havalandıran Onuachu, takımının aldığı üç puanda başrol oynadı. Nijeryalı futbolcu, bu performansıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

AFRİKA DÖNÜŞÜ FORMDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra yükselen bir grafik çizen Paul Onuachu, bu süreçte çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezon genelinde ise 15 gole ulaştı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Onuachu, o sezonu da 15 golle tamamlamıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte zirvede yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı

İran, İstanbul'dan neden vazgeçti! İşin aslı başkaymış
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş

Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar

Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar