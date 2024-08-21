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Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

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Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sürpriz bir girişimde bulunarak kendi YouTube kanalını açtı. 11 videonun bulunduğu kanalına ""UR Cristiano" ismini veren 39 yaşındaki Ronaldo, her geçen saniye artan abone sayısında kısa sürede 1 milyonu aştı.

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların dışında yeni bir sektöre giriş yaptı.

KENDİ KANALINI AÇTI

Sürpriz bir hamle yapan 39 yaşındaki yıldız isim, "UR Cristiano" adını verdiği kendi YouTube kanalını açtı.

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu gelişmeyi "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın" mesajını paylaşan Ronaldo, gönderisinin altına YouTube hesabının da linkini bıraktı.

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

ABONE SAYISINDA REKORA KOŞUYOR

Bu haberi duyan hayranları, kanala hücum ederek Cristiano Ronaldo'nun kısa sürede 1 milyonu aşan aboneye ulaşmasını sağladı. Her geçen saniye abonesi artan ve rekora koşan Ronaldo'nun "UR Cristiano" adını verdiği YouTube kanalında şu anda 11 video bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

kırık bu

1
0
yanıtYanıtla
Murat Kuş:

Bu adam gittiği yeri canlandırıyor ölü toprağı heryeri

1
0
yanıtYanıtla
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