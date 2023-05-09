Her geçen gün daha antipatik bir hal alıyor! Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hareket büyük tepki çekti

Yeni takımı Al-Nassr'la her geçen gün yeni bir skandala imza atan Ronaldo, berabere kaldıkları Al-Khaleej maçı sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen rakip takım antrenörünü iterek tepki gösterdi. Başarılı futbolcunun o anları gündem oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, yine yaptığı hareketlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldızın, takımının Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından rakip antrenörle yaşadığı olay sosyal medyayı salladı.

RAKİP OYUNCUYA FORMASINI VERDİ

Berabere biten maç sonrası gergin olan Ronaldo, rakip takım oyuncusuna formasını verdi. Başarılı futbolcu, soyunma odasına gideceği esnada Al-Khaleej takımının antrenörlerinden biri yanına gelerek fotoğraf çekilmek istedi. Portekizli yıldız, antrenörün bu teklifini sert bir şekilde reddetti.

TEPKİ GÖSTERİP ANTRENÖRÜ İTTİ

Kendisiyle zorla fotoğraf çekilmek isteyen antrenörü iten Ronaldo, fotoğraf çekilmek istemediğini sert bir dille ifade etti. Rakip takım antrenörün o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Ronaldo'nun o anları;