Hentbol Süper Lig'de 2026-2027 Fikstürü Belli Oldu
- Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos, Kadınlar Süper Lig'de 30 Ağustos'ta başlayacak
Hentbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstürleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Süper Liglerde mücadele edecek kulüplerin başkan, yönetici ve temsilcileri katıldı.
Program kapsamında Kadınlar Süper Ligi ve Erkekler Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstürleri belirlenirken THF Genel Sekreteri Murat Çelik ve Genel Koordinatörü Serdar Eler, yeni sezona ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Lig'de ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak.
Erkekler Süper Lig'de 18, Kadınlar Süper Lig'de ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu.
Fikstür çekiminin ardından liglerde ilk hafta maçları şu şekilde oluştu:
Erkekler Süper Lig:
Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor
Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto Spor Kulübü
Beşiktaş-Giresunspor
Beykoz Belediyespor-Göztepe
İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Mihalıççık Belediyespor
Kadınlar Süper Lig:
Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor
Yozgat GSK-Odunpazarı Spor Kulübü
Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak