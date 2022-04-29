Hentbol tutkunu iki efsanenin milli formaya vedası

Yeliz Özel: "Zirvede bitirmek biraz olsun üzüntümü azalttı"

Sevilay İmamoğlu Öcal: 25 yıl boyunca ilk günkü heyecanla milli formayı giydim

İstanbul - Hentbole çeyrek asırdan fazla hizmet veren Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal milli takıma veda etti. Hentbolün 2 efsane ismi Kastamonu'da oynanan Sırbistan milli maçından önce düzenlenen duygusal bir törenle milli takıma veda ettiler. Yeliz 27 yıl, Sevilay ise 25 yıl boyunca milli takım forması giydi.

15 YAŞINDA A MİLLİ OLAN EFSANE OYUNCU YELİZ ÖZEL'İN 27 YILLIK KARİYERİ

Yeliz Özel ilk kez A Milli takım forması giydiğinde henüz 15 yaşındaydı. Adana'da oynanan İspanya maçında Türk hentbol tarihi ilk kez Yeliz Özel'i kırmızı beyaz formayla izliyordu. Tarih 13 Kasım 1995. Ardından gelen 27 yıl boyunca Yeliz hep başarıyla temsil etti ay-yıldızlı formayı. Aslında ilk milli maçını bir yıl önce B Milli Takımla Yunanistan'a kaşı oynamıştı. Kariyerine Ankara PTT Spor Kulübü'nde başladı. 7 Kasım 1998'de Ankara PTT formasıyla ilk kez Avrupa arenasına çıktı. Frederikshavn F.I. ile oynanan City Cup karşılaşması Yeliz Özel'in Avrupa kupalarında oynadığı ilk maç olarak tarihe geçti. Ardından 1999 yılında Norveç'e Byasen HE'ye transfer oldu. Henüz 19 yaşındaydı. Sadece bir yıl kaldı Norveç'te. Türkiye'ye döndü ve hentbola başladığı Ankara PTT'nin formasını giydi. Ardından 2001-2002 sezonunda Anadolu Üniversitesi, 2002-2004 sezonlarında da Üsküdar Belediyesi formalarını terletti. 2003-2004 sezonunda Üsküdar Belediyesi ile ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Ardından adını tüm Avrupa'ya duyuracağı Makedonya'nın efsane takımı Kometal Gjorce Petrov'a transfer oldu.

2007'ye kadar oynadığı Üsküp takımıyla üç kez Makedonya şampiyonu oldu ve 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 61 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü dördüncü oyuncusu olmayı başardı. 2006 yılında IHF tarafından "dünyanın en iyi hentbolcusu" unvanına aday gösterildi. Ardından 2007 yılında Maliye Milli Piyango takımına transfer oldu ve 2010 yılına dek bu formayı giydi. 2008 yılında İtalya'da Dünya Şampiyonu olan Üniversite Milli Takımı'nın da önemli bir parçasıydı.

Maliye Milli Piyango ile art arda üç sezon Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Milli Piyango'nun ardından 2010 yılında Romanya'nın CS Oltchim takımına transfer oldu ve burada iki sezon oynadı. 2012 yılında bir kez daha Üsküdar Belediyesi'nde oynadı ve 2013 yılında Yenimahalle Belediyesi'ne transfer oldu. Ankara ekibinde 2017 yılına dek forma giydi. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Ankara ekibinin elde ettiği şampiyonluklarda aslan payı Yeliz'indi. 2017 yılında Antalya'ya Muratpaşa Belediyesi'ne transfer oldu. Burada şampiyonluk kazanmaya devam etti. 2017-2018 sezonunda Muratpaşa Belediye ile ligin zirvesinde yer aldı. 2019-2020 sezonunda Kastamonu Belediyesi ile anlaştı ve Kastamonu'nun yolunu tuttu. Burada sadece bir sezon oynadı ve 2020-2021 sezonunda Bodrum'a, Yalıkavak'a transfer oldu. Yalıkavak'tan sonra da 2021-2022 sezonunun başında İzmir Büyükşehir Belediye'ye geçti.

YELİZ ÖZEL "ZİRVEDE BİTİRMEK BİRAZ OLSUN ÜZÜNTÜMÜ AZALTTI"

Toplam 27 yıl boyunca 527 kez yıldız, genç ve A Milli takımlarda forma giyen Yeliz Özel, 2009 yılında Pescara'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımın da bir parçasıydı.

Milli takımdan jübilesinin ardından Yeliz Özel şunları söyledi: "Hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Mutluyum çünkü alttan gençlerin geldiğini görmek çok güzel. Hüzünlüyüm çünkü 27 yıl sonra milli formayı bırakmak beni çok üzdü. Hentbol yaşam tarzımız olduğu için ve çocukluktan bu yaşımıza kadar onunla büyüdüğümüz için, bitmesi gerektiğini bilmek beni üzdü. Ancak her güzel şey bir gün bitermiş. Zirvede bitirmek biraz olsun üzüntümü azalttı."

Hentbol kariyerini uzun yıllar sürdürmek istediğini belirten Yeliz Özel, "Daha en az 3-4 yıl hentbol oynayabilecek enerjim var. En uzun süre hentbol oynamış oyuncular arasında yer almak ve yeni başarılara koşmak öncelikli hedefim. Daha sonra Milli Takım'da antrenör ya da menajer olarak yer almayı istiyorum" dedi.

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL "25 YIL BOYUNCA İLK GÜNKÜ HEYECANLA MİLLİ FORMAYI GİYDİM"

Sevilay İmamoğlu Öcal ise 22 Mayıs 1999'da Portekiz'in Lagoa kentinde oynanan Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup eleme maçıyla başladı milli takım kariyerine. Portekiz'e karşı sahadan 29-17 galip ayrılırken Sevilay da uzun ve başarılı bir kariyerin ilk adımlarını atıyordu. Hentbola Lüleburgaz Gençlik Spor'da başladı. Ardından Üsküdar Belediyespor'a transfer oldu. Üsküdar Belediyespor'da sol kanatta oynarken kalecileri takımdan ayrılınca kaleci pozisyonuna geçmek zorunda kaldı. Daha sonra sırasıyla Kastamonu Gençlik, Havelsan, Çankaya Belediye, İzmir Büyükşehir Belediye, Antalya Muratpaşa Belediye ve Bodrum Yalıkavak formalarını giydi. 2003-2004'te Üsküdar Belediye ve 2011-2012'de de Muratpaşa Belediye formalarıyla Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 2008 yılında İtalya'da Dünya Şampiyonu olan Üniversite Milli Takımı'nın da kalesini korudu.

296 KEZ MİLLİ TAKIM KALESİNİ KORUDU

2011-2012 sezonunda da Muratpaşa Belediye takımıyla EHF Challenge Kupası'nda ikinci sırayı elde etti. Yine Muratpaşa Belediye ile 2014-2015 sezonunda Team Tvis Holstebro ile EHF Kupası'nda yarı final oynadı. 2020-2021 sezonunda ise Yalıkavak ile HC Lokomotiva Zagreb karşısında yarı final oynadı.

İlk kez 2002 yılında Azerbaycan maçıyla A Milli Takım formasını giymeye başlayan Sevilay, toplam 296 kez yıldız, genç ve A milli takım formalarını giydi. 2009 yılında Pescara'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımın da bir parçasıydı.

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL "HENTBOL BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ"

İlk Avrupa Kupası maçına Kastamonu Gençlik formasıyla 11 Ocak 2003 tarihinde Skuru IK karşısında çıkan Sevilay, Milli Takım kariyerini Kastamonu'da oynanan Sırbistan maçındaki törenle noktaladıktan sonra şunları söyledi: "Yaklaşık 25 yıldır ilk günkü heyecanla, büyük gurur ve onurla taşıdığım ay yıldızlı formama veda ettim. Duygularımı anlatmam çok zor. Hüzünlüyüm, gururluyum, mutluyum ve inanıyorum ki bizden sonraki gelen jenerasyon devraldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır. Böylesine muhteşem bir seyirci önünde bizlerin vedasını organize ederek onurlandıran Federasyon Başkanımız Sayın Uğur Kılıç'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonraki hentbol kariyerime, bir sakatlık durumu olmazsa en az 3-4 yıl daha profesyonel anlamda oyuncu olarak devam etmeyi düşünüyorum. Ardından ise hentboldan kopmayı hiç düşünmüyorum. Hentbol benim için bir yaşam biçimi."

Demirören Haber Ajansı / Spor