Hentbol Süper Ligi'nde 8. Hafta Sonuçları
Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları gerçekleştirildi. Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 ile mağlup ederken, Köyceğiz Belediyespor Rize Belediyespor'u 27-25 yendi. Diğer sonuçlar arasında Depsaş Enerji As, İstanbul Gençlikspor'a 35-29, Beşiktaş Beykoz Belediyespor'a 35-19 ve Güneysuspor ise Ankara Hentbol'a 46-25 galip geldi. Nilüfer Belediyespor, Spor Toto'ya karşı 29-31'lik skorla kaybetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor: 33-30
Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 27-25
Depsaş Enerji As- İstanbul Gençlikspor: 29-35
Beşiktaş-Beykoz Belediyespor: 35-19
Güneysuspor-Ankara Hentbol: 46-25
Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 29-31
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor