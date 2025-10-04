Haberler

Hentbol Süper Ligi'nde 8. Hafta Sonuçları

Güncelleme:
Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları gerçekleştirildi. Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 ile mağlup ederken, Köyceğiz Belediyespor Rize Belediyespor'u 27-25 yendi. Diğer sonuçlar arasında Depsaş Enerji As, İstanbul Gençlikspor'a 35-29, Beşiktaş Beykoz Belediyespor'a 35-19 ve Güneysuspor ise Ankara Hentbol'a 46-25 galip geldi. Nilüfer Belediyespor, Spor Toto'ya karşı 29-31'lik skorla kaybetti.

Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor: 33-30

Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 27-25

Depsaş Enerji As- İstanbul Gençlikspor: 29-35

Beşiktaş-Beykoz Belediyespor: 35-19

Güneysuspor-Ankara Hentbol: 46-25

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 29-31

