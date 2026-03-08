Hentbol: Erkekler Süper Lig'de görünüm

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 26. ve son haftası, 5 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor: 21-36

Altınpost Giresunspor- Spor Toto: 34-33

İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor: 46-33

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol: 45-27

Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 36-38

Puan durumu

26 haftalık normal sezon sonunda oluşan puan durumu şöyle:



Takım O G B M A Y P 1. Beşiktaş 22 20 1 1 920 573 41 2. Nilüfer Belediyespor 22 19 2 1 822 601 40 3. İstanbul Gençlik 22 16 2 4 838 668 34 4. Spor Toto 22 16 1 5 819 674 33 5. Altınpost Giresunspor 22 13 1 8 741 680 27 6. Trabzon Büyükşehir Belediyespor 22 10 1 11 801 767 21 7. Güneysuspor 22 8 2 12 686 693 18 8. Mihalıççık Belediyespor 22 9 0 13 665 711 18 9. Beykoz Belediyespor 22 8 0 14 723 774 16 10. Köyceğiz Belediyespor 22 4 0 18 600 779 8 11. Rize Belediyespor 22 4 0 18 577 773 8 12. Ankara Hentbol 22 0 0 22 499 998 -2 13. Depsaş Enerji As - - - - - - -

Not: Türkiye Hentbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'na göre ligden çekilen Depsaş Enerji As'ın tüm müsabakaları puanlama sisteminden çıkarılmıştır.Not 2: Rize Belediyespor ile Ankara Hentbol arasında oynanan müsabakada Ankara Hentbol takımı lisans ibraz etmediği için 2 puanı silinmiştir."Play-off ve Play-out" etabıHentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından "Play-off ve Play-out" etabı oynanacak.Play-off etabı karşılaşmaları, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım, şampiyon olacak.Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım play-out etabına katılamadan doğrudan küme düşecek. Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre play-out oynayacak.Play-out etabı sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ile toplam 4 takım, Erkekler 1. Ligi'ne düşecek.