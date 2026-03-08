Hentbol: Erkekler Süper Lig'de görünüm
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 26. ve son haftası sona erdi. Ligdeki takımlar sonuçlarını aldı ve 'Play-off ve Play-out' etabı başlayacak.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 26. ve son haftası, 5 maçla tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor: 21-36
Altınpost Giresunspor- Spor Toto: 34-33
İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor: 46-33
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol: 45-27
Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 36-38
Puan durumu
26 haftalık normal sezon sonunda oluşan puan durumu şöyle:
Not: Türkiye Hentbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'na göre ligden çekilen Depsaş Enerji As'ın tüm müsabakaları puanlama sisteminden çıkarılmıştır.
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş
|22
|20
|1
|1
|920
|573
|41
|2.
|Nilüfer Belediyespor
|22
|19
|2
|1
|822
|601
|40
|3.
|İstanbul Gençlik
|22
|16
|2
|4
|838
|668
|34
|4.
|Spor Toto
|22
|16
|1
|5
|819
|674
|33
|5.
|Altınpost Giresunspor
|22
|13
|1
|8
|741
|680
|27
|6.
|Trabzon Büyükşehir Belediyespor
|22
|10
|1
|11
|801
|767
|21
|7.
|Güneysuspor
|22
|8
|2
|12
|686
|693
|18
|8.
|Mihalıççık Belediyespor
|22
|9
|0
|13
|665
|711
|18
|9.
|Beykoz Belediyespor
|22
|8
|0
|14
|723
|774
|16
|10.
|Köyceğiz Belediyespor
|22
|4
|0
|18
|600
|779
|8
|11.
|Rize Belediyespor
|22
|4
|0
|18
|577
|773
|8
|12.
|Ankara Hentbol
|22
|0
|0
|22
|499
|998
|-2
|13.
|Depsaş Enerji As
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Not 2: Rize Belediyespor ile Ankara Hentbol arasında oynanan müsabakada Ankara Hentbol takımı lisans ibraz etmediği için 2 puanı silinmiştir.
"Play-off ve Play-out" etabı
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından "Play-off ve Play-out" etabı oynanacak.
Play-off etabı karşılaşmaları, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım, şampiyon olacak.
Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım play-out etabına katılamadan doğrudan küme düşecek. Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre play-out oynayacak.
Play-out etabı sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ile toplam 4 takım, Erkekler 1. Ligi'ne düşecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan