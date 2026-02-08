Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig'inin 22. haftasında üç maç gerçekleştirildi. Köyceğiz Belediyespor, Beykoz Belediyespor'a 27-39; Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'a 37-40; Altınpost Giresunspor ise İstanbul Gençlik'e 36-44 yenildi.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, yapılan 3 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-39

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 37-40

Altınpost Giresunspor- İstanbul Gençlik: 36-44

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
