Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig'inin 22. haftasında üç maç gerçekleştirildi. Köyceğiz Belediyespor, Beykoz Belediyespor'a 27-39; Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'a 37-40; Altınpost Giresunspor ise İstanbul Gençlik'e 36-44 yenildi.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, yapılan 3 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-39
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 37-40
Altınpost Giresunspor- İstanbul Gençlik: 36-44
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor